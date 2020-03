Ďakujeme vám, že kôli nám riskujete svoje životy!

Tu v Taliansku si už coronavírus z radov lekárov vyžiadal viac ako 35 obetí! Viac ako 6 000 zamestnancov nemocníc je nakazených...! Ponúkam aspoň jedno svedectvo lekára, ktoré obletelo v týchto dňoch Taliansko.

Už pred vypuknutím pandémie coronavíru bolo známe, že talianskemu zdravotníctvu chýbajú stovky lekárov, zdravotných sestier a ošetrovateľov. Tí ktorých zastihla pandémia sú nútení pracovať do vyčerpania...

Internet obleteli fotky zo zdravotným personálom, ktorý padá od únavy...

Do Talianska prileteli na pomoc desiatky lekárov a zdravotného personálu z Ruska a z Kuby. Určite vedomí si vážnosti situácie a rizika ktoré podstupujú... Prišli riskovať svoje životy do cudzej krajiny...! To je skutočne šľachetné..., sú to skutoční hrdinovia týchto dní...!

Pre dokreslenie vážnosti a kritickosti situácie a chýbajúceho personálu v nemocniciach len dopĺňam, že aj z našej komunity, kde sa lieči drogová závislosť, jeden z našich klientov, ktorý je povolaním ošetrovateľ bol povolaný v tejto dramatickej situácií pomôcť v jednej z nemocníc. Včera sa s nami lúčil a aj keď je to fyzicky veľmi zdatný chlap v najlepšom veku, zo slzami v očiach priznal, že ma strach...

Okrem zdravotníckeho personálu sa v Taliansku spustila nevydaná vlna solidarity. Počnúc tými, ktorí šiju a rozdávajú rúška, cez podnikateľov, športovcov a celebrity. Mnohí prispievajú nie malými sumami na to, aby sa situácia zvládla. Nájdu sa aj takí, ktorí dávajú k dispozícií svoje hotely a domy, ktoré môžu poslúžiť ako provizórne nemocnice...

Robia sa rozličné dobročinné zbierky pre pomoc v regiónoch, ktoré sú najviac zasiahnuté pandémiou.

Pomoc prichádza z Číny, ale aj z Nemecka ktoré ponúklo miesta pre nakazených, nakoľko na severe Talianska už nestačia kapacity...

Svet sa stáva solidárnejším, ľudskejším, zbožnejším a humánnejším. Jednoducho lepším! A naša planéta si tiež trocha vydýchne...

Humanitárna pomoc je však neporovnateľná s tými, ktorí sú ochotní riskovať svoje životy...!

Ponúkam svedectvo jedného lekára z Lombardie:

„Ani v najstrašnejších nočných morách by som si nevedel predstaviť to, čo vidíme a žijeme v našej nemocnici za posledné tri týždne. Najprv prichádzali desiatky, potom stovky nakazených... Teraz už nie sme lekári, ale tí ktorí rozhodujú kto prežije a kto nie...! Sme nútení rozhodovať komu dáme šancu v nemocnici a koho pošleme zomrieť domov...! A to napriek tomu, že všetky tie osoby platili odvody a zdravotné poistenie celý život...“

„Musím sa vám priznať, že ešte pred dvoma týždňami som bol spolu s mojimi kolegami ateistom. Vždy som sa smial z rodičov, ktorí chodili do kostola. Pred pár dňami tu prišiel jeden kňaz, ktorý mal 75 rokov. Bol to veľmi dobrý človek, ktorý napriek vážnym dýchacím problémom čítal z Biblie zomierajúcim, držiac ich pritom za ruku...“

„My lekári sme unavení, vyčerpaní a musíme pripustiť, že ako ľudské bytosti sme urobili čo sme mohli, dosiahli sme však svoje hranice a niekoľko našich kolegov zomrelo. Zdá sa, že sa už nedá viac urobiť. Napriek tomu ľudia ktorí tu prichádzajú stále viac zomierajú... Uvedomili sme si, že kde končia ľudské možnosti, tam môže pomôcť len Boh. Začali sme Ho prosiť o pomoc... Nemôžeme tomu uveriť, že my zaťatí ateisti sme teraz tí, ktorí hľadajú POKOJ prosiac HO, aby nám pomohol a aby sme ešte boli schopní ošetrovať chorých.“

„Kňaz odišiel pred pár dňami do večnosti a ak to bude takto pokračovať, čoskoro tam budeme aj my... Týždeň som nebol doma a nepamätám, kedy som jedol... Napriek tomu si uvedomujem svoju ničotnosť na tejto zemi a chcem aj svoj posledný výdych darovať pre pomoc iným. Musím povedať, že som šťastný že som sa vrátil k Bohu a to napriek tomu, že som obkolesený bolesťou a smrťou...“

Toľko svedectvo lekára, ktoré obletelo posledné dni Taliansko.

Osobne cítim veľký obdiv, vďačnosť a rešpekt k tým, ktorí bojujú v prvej línii a riskujú svoje životy...!

„Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov.“ (Jn 15,13).

Za seba a našu komunitu môžem povedať, že sa za tých ľudí denne modlíme... Nech ich Boh denne sprevádza svojim požehnaním, dáva potrebné sily a predovšetkým ochraňuje...!