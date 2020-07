Nato, aby sme pochopili obludnosť potratu nepotrebujeme byť kresťanmi!

Potrat nezabíja len počatý život, ale aj dušu ženy! Ženy sa s nim majú problém vyrovnať celý život...

Nedávno som počul svedectvo Eleny, ktorá bola na potrat pred 20-timi rokmi. Aj ona si myslela, veď to prejde, zabudne sa... Ale, dnes hovorí zo slzami v očiach, že to NEPREŠLO! Spomína, ako to ma stále pred očami, ako aj hrozne pocity a úzkosť, ktoré ju sprevádzali. Keď o tom rozpráva stále plače...

Poznám nie málo zranených žien, ktoré tomuto pokušeniu podľahli vzhľadom na určite okolnosti v živote a dodnes si to nemôžu odpustiť. Sú to rany na duši, z ktorých sa veľmi ťažko dostáva... Ak mame takto zranených žien na Slovensku niekoľko tisíc, predstavme si všetky dôsledky na ich osobný, rodinný i spoločenský život. Mnohé z týchto žien končia na liekoch a aj v psychiatrických zariadeniach...

Stále sa tu oháňame nejakou slobodou... Nedostali sme ju však nato, aby sme ubližovali iným a sebe...! Keď tu mame osoby ktoré túto slobodu nie sú schopné zvládať a vážne tým ubližujú sebe a v dôsledku aj iným..., tak to treba ošetriť zákonom.

Nedávno mi jeden mladý muž povedal, že netuší kto je jeho otec a doteraz nepoznal ani svoju matku. Napriek tomu, že vyrastal vo viacerých detských domovoch mi povedal, že je vďačný mame, že nešla na potrat a darovala mu život... Napriek všetkému, raz keď sa stretnú jej chce poďakovať aspoň za dar života...

Život na vlásku visel viacerým svetovým osobnostiam, ktoré sa narodili vďaka hrdinstvu ich matiek, alebo niekoho z ich okolia... Patri k nim aj svetová futbalová hviezda Cristiano Ronaldo. Jeho otec bol alkoholikom a jeho mama ho čakala ako tretie dieťa v poradí vo veľmi vážnych obavách, že rodinu nedokáže uživiť... Bola rozhodnutá ísť na potrat. Odhovorila ju od toho v poslednej chvíli jej kamarátka.

Dnes si vieme len veľmi ťažko predstaviť svetový futbal bez Cristiana Ronalda, ktorého obdivujú a sledujú na sociálnych sieťach milióny fanúšikov na celom svete.

K tejto téme ešte treba pridať, že potrat je vždy veľkým zlom, s ktorým majú problém aj samotní lekári, a to aj tí liberálne ladení... Vedia veľmi dobre, že ide masaker, o rozštvrtenie počatého dieťaťa, ktoré sa vyťahuje z lona matky po častiach... A na to treba mať žalúdok...!

Ak sme na tom tak zle, že nám nezáleží na počatom dieťati..., nech nám záleží aspoň na matkách, ktoré sú nútene s touto traumou a ranou na duši prežiť zbytok života...!

Nato, aby človek pochopil ohavnosť potratu a fakt, že ide o veľmi vážne zlo z ktorého sa veľmi ťažko dostáva..., nemusí byť kresťanom!

Pravé naopak, to najkrajšie a najcennejšie čo môžeme v živote urobiť je darovať nový život...

Matka Tereza nám k tejto téme odkazuje: „Nechajte sa ich narodiť a ja si ich vezmem...“