Veci našej dennej spotreby, na ktoré sú zneužívane deti…

Vo víre denných udalosti nás ani nenapadne, že za šálkou kávy, čaju, či kakaa, mobilom, oblečením, šminkami či zlatým prsteňom môže byť detská práca a zneužívanie deti…

Namiesto toho, aby chodili do školy, nadobudli vzdelanie a rozvíjali svoje talenty sú nútene pracovať, aby prežili oni a ich rodiny…

Tu je zoznam veci našej denne spotreby na ktoré sú v rozvojových krajinách zneužívane deti:

Káva

Podľa štúdii ktoré poskytla organizácia Internazional Labor Organization, zber kávy ovplyvňuje negatívne fyzické s psychické zdravie deti a adolescentov. Spôsobuje rýchlejšie starnutie a psychické poruchy ako úzkosť a depresiu. Na zbere kávy sa v rozvojových krajinách podieľajú milióny deti. Len v Costa Rice je účasť neplnoletých na zbere kávy viac ako 50%...!

Kakao

International cocoa initiative je nezisková organizácia, ktorá sa snaží zabezpečiť práva deti a chudobných, ktorí bývajú v blízkosti veľkých plantáži kakaa na Pobreží Slonoviny a Ghane. Tieto krajiny patria ku krajinám, ktoré vyprodukujú najväčší objem kakaa v ročnej hodnote 50 miliárd dolárov. Z tejto hodnoty sa dostane tým ktorí pracujú na plantážach len minimum. Vyššie citovaná nezisková organizácia a vlády v Ghane a Pobreží slonoviny sa snažia tlačiť na nadnárodne spoločnosti, ktoré z predaja profitujú, aby zabezpečili vhodnejšie podmienky, spravodlivejšie mzdy a nevyužívali deti. Na kakaových plantážach v týchto krajinách pracuje okolo 2 miliónov deti! Podľa Svetovej Banky, viac ako polovica populácie ktorá pracuje v poľnohospodárstve na Pobreží Slonoviny musí prežiť z eura na deň.

Čaj

Spolu s kávou je čaj jeden z najpopulárnejších nápojov, ktorý napomáha dobrej nálade a relaxu. Čo je za týmito chvíľami pohody? Len na čajových plantážach v Tooro v Ugande pracuje viac ako 40 000 deti. V Afrike je ich celkovo okolo 50 miliónov. Ďalšie milióny deti pracujú na čajových plantážach v Indii, Indonézii, Thajsku a ďalších Ázijských krajinách…

Detská práca ma veľmi vysoké zastúpenie v poľnohospodárskych produktoch, ktoré sú previazane na svetový trh produkcie kávy, čaju, kakaa, rastlinného mlieka a ďalších produktov dennej spotreby. Podľa štatistik je až 60% pracujúcich deti vo veku od 5-17 rokov využívaných v poľnohospodárskej produkcii.

Textil

Okrem detskej práce v poľnohospodárstve sú deti vo veľkých počtoch zastúpene aj v textilnom priemysle. Nejedna sa len o zber bavlny na ktorej sa v mnohých ázijských krajinách (Uzbekistan, Tadžikistan, Kazachstan atď.) masovo podieľajú študenti. V mnohých afrických krajinách ako Mali, Benin, Burkina Faso a tiež v juhoamerických krajinách ako je Argentína, Brazília, Paraguaj sú deti využívane v manufaktúrach a pracujúce vo veľmi ťažkých podmienkach za minimálny zárobok. Podľa Human Rights Watch pracujú v tomto odvetví milióny deti, z nich mnohé mladšie ako 15 rokov. V prípade kontroly majú nariadené sa skryť.

Mobily, tablety a laptopy.

Baterka do týchto zariadení je vyrobená aj z kobaltu, ktorého najväčšia časť svetovej produkcie pochádza z Konžskej demokratickej republiky. Podľa Amnesty International pracuje pre jeho ťažbu v tejto krajine viac ako 40 000 deti vo veku od 7-15 rokov. Pracuje sa 24 hodín denne na tri smeny.

Detská práca v Keni v utečeneckom tábore Kakuma. (Peter Kuchár)

6. Lesk

Detská práca sa zneužíva aj pri získavaní minerálu – sľudy, ktorá sa používa pri výrobe šminiek a dodáva im potrebný lesk. Podľa organizácie Made in Free World väčšia časť tohto minerálu sa získava v Indii, kde v baniach pracujú deti a to až 12 hodín denne...! Na Madagaskare viac ako polovicu ťažby sľudy zabezpečujú deti vo veku od 5 do 17 rokov za ktorú dostanú 4 centy za kilo. Takmer všetka ťažba smeruje do Činy a odtiaľ do kozmetických firiem na západe.

7. Zlato

Aj keď zlato nepatri medzi veci dennej spotreby, predsa denne na sebe nosíme zlaté, alebo pozlátené predmety (prstene, obrúčky, retiazky, náramky a pod.)

Organizácia Human Rights Watch upozorňuje, že aj na získavanie a ťažbu zlata sa zneužívajú deti. Aj keď je detská práca v Tanzánii prísne zakázaná, štát nedokáže zabezpečiť, aby sa zákony dodržiavali. V Tanzánii, ktorá je v Afrike najväčším vývozcom zlata, sú na jeho ťažbu v povrchových baniach zneužívané deti už od 8 rokoch…! V baniach sa nachádza aj ortuť, ktorá vážne ohrozuje ich vývoj a zdravie…! V baniach pracujú prevažne siroty a deti z extrémne chudobných rodín. Tie sú okrem pracovného zneužívania nezriedka vystavené riziku sexuálneho zneužívania a neskôr aj prostitúcii…!

Aj keď sa organizácii Human Rights Watch podarilo dosiahnuť v posledných rokoch v niektorých krajinách aspoň čiastočné úspechy, podľa International Labour Organization je vo svete stále zneužívaných na detskú prácu viac ako 150 miliónov deti! Ďalších viac ako 80 miliónov deti žije v podmienkach otroctva, sexuálneho zneužívania a prostitúcie, ako vojaci vo vojnových konfliktoch a ďalšie sú predmetom obchodu…!

Tieto čísla sú šokujúce a každý človek zo svedomím sa prirodzene pýta, čo sa s tým da urobiť…

Za práva deti bojuje viacero vyššie uvedených medzinárodných organizácii a pridávajú sa aj niektoré vlády jednotlivých rozvojových krajín. Problém je však nad sily a možnosti niektorých rozvojových krajín a ruku k dielu potrebujeme priložiť všetci.

Konkrétny a účinný spôsob ako pomôcť aspoň jednému dieťaťu dostupný každému je adopcia na diaľku. Jedna sa o možnosť adoptovať si dieťa tým, že mu budeme posielať mesačný príspevok na vzdelanie. Tento príspevok ho dostane od nevyhnutnej prace aby prežilo, do školy k jeho vzdelaniu a rozvoju. S dieťaťom je možný aj písomný kontakt a možnosť overiť si, či študuje a vyžiadať si aj jeho študijne výsledky.

Na Slovensku máme viaceré občianske združenia a neziskové organizácie, ktoré túto možnosť ponúkajú.

Urobme svet spravodlivejším a lepším…!