Mníška, ktorá vyhrala v Taliansku superstar!

Sestra Cristina vyhrala spevácku show „The voice of Italy“ a šokovala tým nie len Taliansko, ale celý svet! Jej videa sa stali virálnými... Neskôr sa dokonca prihlásila aj do tanečnej súťaže „Ballando con le stelle“...!

Táto temperamentná rehoľná sestra zo Sicílie si už ako adolescentka zahrala úlohu sestry Rosy, čo je zakladateľka sestier Uršulínok v muzikáli Odvaha milovať. Silno ju to ovplyvnilo aj v jej osobnom živote a postupne začína rozmýšľať o Bohu zasvätenom živote. V roku 2008 sa presťahuje do Ríma, kde navštevuje Akadémiu umenia Star Rose Accademy, kde sa venovala štúdiu spevu.

O rok na to sa rozhodne vstúpiť k sestrám Uršulínkam a začína formáciu v postulantáte, kde po dvoch rokoch noviciátu v Brazílii zloží svoje prvé rehoľné sľuby. Ešte ako novicka má televízni debut v programe Dizionario dei sentimenti (Slovník citov) v Gold TV. Následne nato v roku 2013 vyhrá súťaž Good News Festival v Ríme vysielaný televíziou TV2000. Rok na to sa prihlási do speváckej show The voice of Italy. Súťaž senzačne vyhrá čo spôsoby v Taliansku, ale aj vo svete senzáciu...! Jej video sa stane v roku 2014 štvrté najsledovanejšie na youtube.

video //www.youtube.com/embed/TpaQYSd75Ak

Porotcovia súťaže nemôžu uveriť tomu čo vidia! Známy taliansky rapper J-Ax je viditeľne dojatý...! Nakoniec je to práve on, ktorý sestru Cristinu získa do svojho teamu. Viditeľne zaskočení porotcovia hýria zvedavosťou a jeden z nich sa jej jeden opýta, či je skutočnou rehoľnou sestrou...? Ďalší z porotcov sa pýta, čo si o tom myslia vo Vatikáne...? Na čo sestra Cristina vtipne odpovedá, že čaká telefonát od pápeža Františka, že čo to má znamenať... :-) Neskôr vysvetli, že je to práve pápež František, ktorý nás žiada vyjsť z našich štruktúr a evanjelizovať. Následne ešte odpovedá na otázku, prečo sa prihlásila do súťaže. Hovorí: „Ho un dono e ve lo dono...“, čo sa v taliančine rýmuje a da preloziť ako „Dostala som tento dar a chcem sa s ním s vami podeliť...!

Po tom, čo sestra Cristina spevácku súťaž The voice of Italy senzačne vyhrá, po obnovení rehoľných sľubov v júli 2014 vydá svoj prvý album s názvom Sister Cristina. O rok na to si zahrá v muzikáli Sister Act v rímskom divadle Brancaccio a v roku 2016 hrala hlavnú rolu v muzikáli Titanic. Niekoľkokrát tiež vystúpi na predvianočnom koncerte vo Vatikáne.

Sestra Cristina sa neváha prihlásiť aj do televíznej tanečnej súťaže „Ballando con le stelle“, avšak pod podmienkou, že bude tancovať zo svojou tanečnou skupinou. S touto podmienkou organizátori súťaže súhlasili, no neskôr sa o tom vedú nekonečné polemiky a v súťaži skončí.

Sestra Cristina sa osobne zúčastnila aj na otvorení novej citadely hnutia Nové Horizonty (ktoré sa venuje ľudom zo závislosťami) vo Frosinone. Pri tejto príležitosti zaspievala niekoľko svojich piesni a podelila sa o príbeh svojho povolania:

„Mala som len 18 rokov, keď sa Pán objavil v mojom živote spôsobom tak výnimočným, že zmenil úplne všetky moje plány. Malá som samozrejme veľký strach opustiť všetko! Mala som vo vnútri oheň, ale nemala som odvahu to ukázať. Mala som strach z reakcie mojich rodičov, ktorí mali o mojom živote iné predstavy... A potom, ísť k mojim priateľom a povedať: “Viete, ja by som sa chcela úplne zasvätiť Ježišovi“, nebolo to celé také jednoduché vysvetliť... Ale práve vo chvíli keď som dokázala povedať áno Jemu a pravde, našla som slobodu..., našla som svoje poslanie a slobodu srdca.“

Majte stále odvahu vo všetkých častiach sveta zvlášť v tých, kde je čoraz ťažšie povedať: viete, tam hore existuje Boh! Majte odvahu poukázať na Neho, majte vždy odvahu kričať Jeho meno!

Ona sama preukázala neuveriteľnú odvahu, keď pri preberaní ceny „The voice of Italy“ poprosila všetkých, aby jej splnili želanie a pomodlili sa spolu s ňou „Otče náš“. Bolo to nezvykle, prekvapivé ale veľmi silné vidieť, ako sa všetci – moderátori, porotcovia i fanúšikovia spolu zo sestrou Cristinou modlia modlitbu, ktorú nás naučil Ježiš.